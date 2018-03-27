В Оренбуржье создадут животноводческий кластер 

Сегодня, 27 марта, губернатор Оренбургской области Юрий Берг встретился с руководителем одного из крупнейших агрохолдингов России «ЭкоНИва-АПК», представленного в регионе предприятием ООО «Северная Нива», сообщает пресс-служба облправительства.
Холдинг реализует крупнейший инвестпроект по строительству двух молочных комплексов на 2800 голов каждый. Строительство первого комплекса начнется уже в апреле, а его открытие планируется осенью 2018 года.
Владелец холдинга Штефан Дюрр отметил, что в Оренбуржье созданы все условия для активной инвестиционной деятельности, а молочному животноводству оказывается серьезная федеральная и областная государственная поддержка.
На встрече также рассматривался вопрос о создании на землях Абдулинского городского округа, Бугурусланского и Северного районов животноводческого кластера мясного направления на 10 тысяч голов крупного рогатого скота. Планируется, что этот инвестпроект будет реализован до 2020 года.