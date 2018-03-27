В Оренбуржье создадут животноводческий кластер

Холдинг реализует крупнейший инвестпроект по строительству двух молочных комплексов на 2800 голов каждый. Строительство первого комплекса начнется уже в апреле, а его открытие планируется осенью 2018 года.

Владелец холдинга Штефан Дюрр отметил, что в Оренбуржье созданы все условия для активной инвестиционной деятельности, а молочному животноводству оказывается серьезная федеральная и областная государственная поддержка.

На встрече также рассматривался вопрос о создании на землях Абдулинского городского округа, Бугурусланского и Северного районов животноводческого кластера мясного направления на 10 тысяч голов крупного рогатого скота. Планируется, что этот инвестпроект будет реализован до 2020 года.