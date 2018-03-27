Ещё
Обновленную платформу «Мамаев Курган» в Волгограде откроют к 9 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обновленную платформу «Мамаев Курган» в Волгограде откроют к 9 мая 

ria34.ru 1 час назад
Фото: ria34.ru
Сегодня представители подрядной организации показали, что было сделано за зиму рядом со станцией, а также в мемориальном парке у подножия главной высоты России.
Пассажирская платформа длиной 220 метров, она рассчитана на электропоезд в десять вагонов. Во время реконструкции станцию расширили с трех до шести метров, над строением смонтирован навес.
— Платформа будет оборудована пандусами, появятся урны и скамейки, — рассказали в региональной администрации. — С обеих сторон от станции появилось защитное ограждение и видеокамеры.
В мемориальном парке приведена в порядок большая часть территории. Ранее в парке были проложены пешеходные дорожки, установлены современные парковые светильники, садовая мебель, высажены деревья и кустарники. Сейчас комплексная работа продолжается.
— Приводится в порядок очень большая территория, потребность в ее развитии огромная. Готовность второго и третьего этапа реконструкции — порядка 80%, большая часть участка уже спланирована, — прокомментировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. — Предстоит завершить фонтанную группу. Понимаем, что зима у нас затянулась, но большой объем работ был выполнен осенью, так что не видим препятствий, чтобы сдать парк к маю.
С приходом тепла рабочие займутся обустройством пешеходных, велосипедных, роликовых дорожек, а также площадок для отдыха посетителей парка. Планируется посадить почти две тысячи деревьев и кустарников, разбить цветники, установить малые архитектурные формы, камеры видеонаблюдения. Главным украшением новой зоны отдыха станет сухой музыкальный фонтан с подсветкой.
ria34.ru: последние новости
В Волгограде вынесут приговор убийце военнослужащего-разведчика Во Фролово мужчина свел счеты с жизнью после ухода жены Волгоградцы проголосовали за скейтпарк, роллердром и тренажеры в пойме Царицы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще три страны вышлют российских дипломатов227
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово164
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову262
Путин произвел перестановки в МИД80
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным25
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
00:28
Перегоны от «Саларьево» до «Столбово» накроют навесом
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение