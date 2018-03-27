Обновленную платформу «Мамаев Курган» в Волгограде откроют к 9 мая

Сегодня представители подрядной организации показали, что было сделано за зиму рядом со станцией, а также в мемориальном парке у подножия главной высоты России

Пассажирская платформа длиной 220 метров, она рассчитана на электропоезд в десять вагонов. Во время реконструкции станцию расширили с трех до шести метров, над строением смонтирован навес.

— Платформа будет оборудована пандусами, появятся урны и скамейки, — рассказали в региональной администрации. — С обеих сторон от станции появилось защитное ограждение и видеокамеры.

В мемориальном парке приведена в порядок большая часть территории. Ранее в парке были проложены пешеходные дорожки, установлены современные парковые светильники, садовая мебель, высажены деревья и кустарники. Сейчас комплексная работа продолжается.

— Приводится в порядок очень большая территория, потребность в ее развитии огромная. Готовность второго и третьего этапа реконструкции — порядка 80%, большая часть участка уже спланирована, — прокомментировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров . — Предстоит завершить фонтанную группу. Понимаем, что зима у нас затянулась, но большой объем работ был выполнен осенью, так что не видим препятствий, чтобы сдать парк к маю.

С приходом тепла рабочие займутся обустройством пешеходных, велосипедных, роликовых дорожек, а также площадок для отдыха посетителей парка. Планируется посадить почти две тысячи деревьев и кустарников, разбить цветники, установить малые архитектурные формы, камеры видеонаблюдения. Главным украшением новой зоны отдыха станет сухой музыкальный фонтан с подсветкой.