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Церемонию вручения почетной «Золотой маски» начали с минуты молчания из-за Кемерово
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Церемонию вручения почетной «Золотой маски» начали с минуты молчания из-за Кемерово 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Церемонию вручения почетной премии «Золотая маска» в Большом театре начали с минуты молчания из-за трагедии в Кемерово, сообщает РИА «Новости».
Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин заявил, что в стране трагический день, и попросил зал почтить память жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня».
Он также вспомнил недавно скончавшегося народного артиста СССР Олега Табакова, который в прошлом году получил почетную «Золотую маску» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».
В этом году среди лауреатов — актеры Валентин Гафт и Александр Ширвиндт.
Ранее сообщалось, что в российских регионах отменяют празднование Дня театра из-за пожара в Кемерово.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.
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