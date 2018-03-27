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Статуя Дэвида Боуи пострадала от вандалов
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Статуя Дэвида Боуи пострадала от вандалов 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Меньше чем через двое суток с момента открытия, возле статуи появилась надпись: «Сначала накормите голодных». Фото Люси Стейнтон
Статуя музыканта Дэвида Боуи, установленная в британском городе Эйлсбери, пострадала от вандалов, сообщает Медуза. Это произошло менее чем через двое суток после открытия статуи.
Ночью 27 марта возле статуи появилась надпись «Сначала накормите голодных». Ее пытаются стереть волонтеры.
Это общественное произведение искусства, и мы будем присматривать за ним ежедневно,
— заявил инициатор создания памятника Боуи, музыкальный продюсер Дэвид Стоппс.
Также он добавил, что на статуе установлена веб-камера, которая могла снять человека, сделавшего надпись.
Someone’s already vandalised David Bowie statue with ‘feed the homeless’ https://t.co/aDq8HT2PIv pic.twitter.com/5OEXsJ0VBB
— Louise Stainton (@LouiseStaintonU) 27 марта 2018 г.
По материалам: ptzgovorit.ru
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