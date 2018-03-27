Научно-практическая конференция прошла в президентском кадетском училище района Кузьминки

На базе Московского президентского кадетского училища имени Шолохова состоялась научно-практическая конференция «Обеспечение государственной и общественной безопасности в России : прошлое и настоящее».

Открыл конференцию начальник училища полковник Николай Перепеча. Он отметил важность проводимого мероприятия в преддверии празднования 207-летия войск национальной гвардии Российской Федерации и выразил уверенность в том, что подготовка и результаты конференции помогут сформировать кадета-гвардейца, которому присущи такие качества как: высокая духовность, развитие гражданского самосознания, патриотическое сознание — любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам и готовность к его защите. (вт)