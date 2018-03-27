Информация о бомбе в Костромском цирке не подтвердилась

В Костромском цирке бомбу не нашли, узнал KOSTROMA.TODAY. Сотрудники полиции обследовали помещение цирка и не обнаружили ничего подозрительного.

«Информация о заложенном взрывном усройстве в цирке не подтвердилась. По данному факту проводится проверка», — рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в региональном УМВД

Сейчас полицейские и сотрудники управления ФСБ устанавливают личность злоумышленника, который сообщил о якобы заложенной бомбе.

Напомним, сегодня около 13 часов зрителей эвакуировали из цирка прямо во время представления.

На месте работали все оперативные службы города.