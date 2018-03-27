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Информация о бомбе в Костромском цирке не подтвердилась
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Информация о бомбе в Костромском цирке не подтвердилась 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В Костромском цирке бомбу не нашли, узнал KOSTROMA.TODAY. Сотрудники полиции обследовали помещение цирка и не обнаружили ничего подозрительного.
«Информация о заложенном взрывном усройстве в цирке не подтвердилась. По данному факту проводится проверка», — рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в региональном УМВД.
Сейчас полицейские и сотрудники управления ФСБ устанавливают личность злоумышленника, который сообщил о якобы заложенной бомбе.
Напомним, сегодня около 13 часов зрителей эвакуировали из цирка прямо во время представления.
На месте работали все оперативные службы города.
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