В петербургских магазинах нашли сметану без следов молока

Об этом с возмущением говорит председатель Санкт-Петербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий . Он подчеркивает:

— Десятки проверок, которые устраивали в торговых сетях наши контролеры с привлечением высококвалифицированных экспертов по контролю качества товаров, публикация результатов экспертиз на нашем сайте и в СМИ — все это помогало потребителям ориентироваться в море продовольствия, избегать фальсификата. Однако исключение нашей организации из списка контролеров ставит под вопрос эту деятельность.

По словам эксперта, мотивы такого поступка властей понятны:

Санкт-Петербург — единственный город в России , где торговые сети занимают 90 процентов розничной торговли, — утверждает Всеволод Вишневецкий. — Доля налоговых поступлений от них составляет порядка 20 процентов. Конечно, властям невыгодно их «прижимать».

Как следствие — количество плановых проверок торговых сетей, по словам эксперта, в последнее время сократилось в три раза, внеплановых — в шесть. Более того, система проверок сейчас организуется таким образом, что бизнес получает предупреждение о них заранее и имеет возможность вовремя избавиться от «неудобного» товара. А заявитель, по жалобе которого инициирована проверка «Общественным контролем», должен дождаться повторной, устроенной уже Роспотребнадзором , и надеяться на ответ в течение 30 календарных дней. Понятно, что при таких условиях фальсификат вольготно чувствует себя на прилавках. Неслучайно сумма штрафов, возложенных на недобросовестных продавцов и производителей товаров, за минувший год сократилась по сравнению с позапрошлым годом на два миллиона и составила 37 миллионов рублей.

Количество плановых проверок торговых сетей в последнее время сократилось в три раза, внеплановых — в шесть

Эту цифру называет Галина Герцева , начальник отдела защиты прав потребителей санкт-петербургского Роспотребнадзора. При этом подчеркивает:

— За последние десять лет количество обращений в органы Роспотребнадзора увеличилось в 37 раз. Только в минувшем году жалоб от петербуржцев на негодное качество товаров и услуг в Роспотребнадзор Санкт-Петербурга поступило более 24,5 тысячи.

Ее коллеги-общественники полагают, что если бы удалось сосчитать всех, кто остался недоволен сделанной покупкой по причине ее явного несоответствия тому, что заявлено на упаковке, цифра была бы в разы больше. Например, половина продовольственных товаров, которые регулярно проверяют члены организации «Общественный контроль» с привлечением квалифицированных экспертов, оказываются фальсификатами.

Всеволод Вишневецкий приводит вопиющие примеры: скажем, из 10 проверенных банок сметаны 6 не соответствуют ГОСТу, то есть являются фальсификатами, а в некоторых образцах вообще отсутствуют молочные жиры. То же самое можно сказать про «молоко цельное сгущенное с сахаром»: в пяти из девяти проверенных специалистами аккредитованной государственной лаборатории «Тест-Санкт-Петербург» упаковках состав не отвечает физико-химическим требованиям. Выявлено, что 30 процентов проверенных недавно сосисок являются фальсификатами. Более того: в упаковках мясопродуктов и мясных полуфабрикатов эксперты обнаружили кишечную палочку и бактерии сальмонеллы.

Однако оштрафовать недобросовестных производителей общественники самостоятельно, без привлечения органов прокуратуры или Роспотребнадзора, не могут.

— Мы можем только информировать потребителей о некачественном товаре, — подчеркивает Всеволод Вишневецкий.

Не потому ли, однако, обманутые покупатели не так часто вступают в борьбу за свои права? Они понимают, что усилия, которые придется на это потратить, слишком велики. Алгоритм действий тут такой. Если покупатель приобрел некачественную сметану или колбасу, ему надо сначала обратиться в магазин с письменной жалобой, потом подождать в течение десяти дней официального ответа и в случае, если ответа нет или он не удовлетворяет заявителя, писать жалобу в Роспотребнадзор. При этом приложив к своему обращению фотографии некачественного продукта. У кого хватит терпения заниматься подобной бюрократией?

— Чем бороться за свои права из-за стакана сметаны или бутылки молока — покупки ценой в 50-100 рублей — человеку проще забыть этот инцидент и купить новый товар, — уверен Всеволод Вишневецкий.

В этом смысле возможностей у общественных организаций все-таки больше. Дурная слава, которую создают недобросовестным производителям общества потребителей, быстро разносится среди горожан.

Впрочем, надо признать: если бы все товары, аргументированно забракованные экспертизой общества потребителей, исчезали с прилавков, дешевых продуктов на полках торговых сетей скоро просто бы не осталось. Небогатый покупатель голосует за «немолочную» сметану и псевдомясные сосиски рублем.

— Мы отнюдь не за то, чтобы дешевые продукты «вымывались» с полок магазинов, — соглашается и Всеволод Вишневецкий. — Мы лишь за то, чтобы производители дешевых товаров не вводили потребителей в заблуждение. Если в сметане нет молока, надо писать на этикетке «сметанный продукт», а не обманывать покупателя. А покупателю, о чем мы не устаем повторять, нужно понимать: настоящая сметана не может стоить дешевле 60 рублей за 400-граммовую упаковку.

При этом эксперты с удовлетворением подчеркивают — в августе минувшего года в нашей стране была принята стратегия в области защиты прав потребителей, рассчитанная на период до 2030 года.

Одной из главных проблем, которую призвана решить стратегия — наличие контрафактных и фальсифицированных товаров. А еще в документе, в частности, сказано, что особую роль в деле защиты прав потребителей призваны играть общественные объединения.

Они имеют право осуществлять контроль над качеством товаров, проводить сравнительные исследования. Обозначены в стратегии и пути реализации намеченных целей.

Согласно этому документу, например, к марту 2018-го во всех регионах России должны быть сформированы координационные советы по защите прав потребителей. Однако пока, как явствует из сайта Роспотребнадзора, такие советы действуют лишь в 11 субъектах Федерации. В Санкт-Петербурге его нет.

Предписывает стратегия и создание региональных программ по защите прав потребителей, создание института уполномоченных, наподобие того, который защищает права предпринимателей.

— Но все эти новации в нашем регионе пока не работают, — замечает Всеволод Вишневецкий. — Координационный совет существует только на бумаге. Март кончается, а ни одного его заседания пока не состоялось.

Программы нет (последняя программа по защите прав потребителей была принята и реализована десять лет назад, в 2008 году). А на отдельные мероприятия по защите прав потребителя город в этом году намерен потратить всего 1400 тысяч. Получается — всего 25 копеек на человека в год.