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В Италии новый глава Палаты депутатов парламента отказался от жалования
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В Италии новый глава Палаты депутатов парламента отказался от жалования 

РИА Новости 1 час назад
РИМ, 27 мар — РИА Новости, Сергей Старцев. Один из лидеров антисистемного «Движения 5 звезд» (Д5З) Роберто Фико, который в минувшую субботу был избран председателем Палаты депутатов парламента Италии, объявил, что полностью отказывается от жалованья, положенного третьему лицу в государственной иерархии республики.
"Я полностью отказываюсь от выплат, положенных мне в качестве председателя Палаты депутатов. Эпоха привилегий закончилась. Нам надо сократить расходы на политику и рационализировать расходы на деятельность нашей палаты", — заявил известный 43-летний политик в интервью государственному телевидению Rai.
Сокращение огромных расходов на содержание государственной бюрократии, а также на деятельность политических партий, было одной из центральных идей предвыборной программы Д5З. Кроме того, «пятизвездочники» активно требовали урезать расходы на деятельность парламентариев, в том числе, отменить пенсионные пособия, получать которые народные избранники имеют право намного раньше обычных граждан.
Сами оппозиционные депутаты и сенаторы от Д5З в ходе работы парламента прежнего созыва передавали существенную часть своих зарплат в специально созданный ими фонд поддержки малых и средних предприятий.
Местные СМИ обратили также внимание на тот факт, что в день своего избрания главой Палаты депутатов Фико приехал в парламентский Дворец Монтечиторио на обычном рейсовом автобусе, а после вступления в высокую должность возвратился из Рима в родной Неаполь на поезде в вагоне второго класса.
Противники Д5З поспешили обвинить Фико в «политической рекламе», напомнив, что в прежние времена он обычно пользовался в Риме такси, расходы на которые компенсируются парламентариям. Тем не менее, отказ нового главы Палаты депутатов от председательского жалованья многие наблюдатели расценивают как твердое намерение руководства Д5З сократить расходы на деятельность партий и многочисленные привилегии парламентариев.
Очередные парламентские выборы прошли в Италии 4 марта. По их тогам ведущей партией страны стало «Движение 5 звезд», которое заручилось поддержкой почти трети проголосовавших и теперь располагает в парламенте 36% мест. В настоящее время руководство Д5З рассчитывает получить от президента Италии Серджо Маттареллы мандат на формирование нового национального правительства. Ожидается, что консультации по данному вопросу глава государства начнет после католической Пасхи, которая в этом году отмечается 1 апреля.
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