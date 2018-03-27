Дети из Куркина окунуться в «Микромир»

В среду, 28 марта, в детском экологическом клубе «Зеленая планета» на Родионовской улице состоится занятие кружка «Микромир».

— Посетив кружок, вы сделаете много интересных открытий; исследуете часть окружающего мира до мельчащих деталей, используя специализированное оборудование. Тема занятия: мини-исследование «Кто раскрасил растение?» — отметили в пресс-службе Мосприроды.