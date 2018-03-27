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Дети из Куркина окунуться в «Микромир»
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Дети из Куркина окунуться в «Микромир» 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
В среду, 28 марта, в детском экологическом клубе «Зеленая планета» на Родионовской улице состоится занятие кружка «Микромир».
— Посетив кружок, вы сделаете много интересных открытий; исследуете часть окружающего мира до мельчащих деталей, используя специализированное оборудование. Тема занятия: мини-исследование «Кто раскрасил растение?» — отметили в пресс-службе Мосприроды.
Занятие состоится в 16.00 по адресу: улица Родионовская, дом, 2, район Куркино. Подробная информация и запись на кружок по телефону: 8 (499) 557-03-48. Возрастная категория 7+. (ск)
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