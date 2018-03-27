ООО «Фрегат» выиграло конкурс на ремонт Нижегородского кремля

Нижегородская реставрационная организация ООО «Фрегат» выиграло конкурс и теперь займется ремонтно-реставрационными работами Нижегородского кремля. Об этом говорится на сайте госзакупок.

В аукционе участвовало две компании: ООО «Фрегат» и ООО «Наследие». Организация-победитель предложила 2 миллиона 700 тысяч рублей, вторая — 2 миллиона 800 тысяч рублей.

На эти деньги компания должна отремонтировать несколько башен, выходящих на площадь Минина и Пожарского, — Коромыслову, Никольскую, Кладовую, Дмитровскую, Пороховую, Георгиевскую.

Все работы должны быть закончены 14 мая.

Напомним, ООО «Фрегат» занималось реставрацией памятника Максиму Горькому на одноименной площади в Нижнем Новгороде.