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ООО «Фрегат» выиграло конкурс на ремонт Нижегородского кремля
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ООО «Фрегат» выиграло конкурс на ремонт Нижегородского кремля 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
Нижегородская реставрационная организация ООО «Фрегат» выиграло конкурс и теперь займется ремонтно-реставрационными работами Нижегородского кремля. Об этом говорится на сайте госзакупок.
В аукционе участвовало две компании: ООО «Фрегат» и ООО «Наследие». Организация-победитель предложила 2 миллиона 700 тысяч рублей, вторая — 2 миллиона 800 тысяч рублей.
На эти деньги компания должна отремонтировать несколько башен, выходящих на площадь Минина и Пожарского, — Коромыслову, Никольскую, Кладовую, Дмитровскую, Пороховую, Георгиевскую.
Все работы должны быть закончены 14 мая.
Напомним, ООО «Фрегат» занималось реставрацией памятника Максиму Горькому на одноименной площади в Нижнем Новгороде.
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