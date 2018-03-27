Архитектурное бюро Wowhaus разработало проект парка, который обустроят неподалеку от Дмитровского района

В 2019 году неподалеку от Дмитровского района может появиться парк с прудом и песчаным пляжем. Проект благоустройства территории создан в архитектурном бюро Wowhaus, где ранее разработали планировку парка «Музеон». Об этом сообщается на официальном портале Стройкомплекса Москвы.

«Территория парка займет около 30 тыс. кв. м. На ней расположатся амфитеатры и скамейки, две большие детские игровые площадки, пруд с песчаным пляжем и деревянным настилом с навесом, поле для футбола, волейбольная площадка, зона воркаута и площадка для пикника», — приводятся в материале на сайте слова председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева

В материале также уточняется, что застройка пройдет за счет инвестора в рамках реализации проекта ЖК «Селигер Сити», который строится по адресу Ильменский проезд, вл. 14. (мю)