Жизнь без воды: во что превратился Кейптаун

Четырехмиллионный Кейптаун остался без воды после трех засушливых зим, которые принес Эль-Ниньо, и безграмотного управления коммунальным хозяйством города.

Год назад власти установили лимит в 87 литров на человека, а в январе этого года уменьшили его до 50 в день. Кроме того, была существенно ограничена ирригация сельскохозяйственных угодий, а ассоциация фермеров пожертвовала городу 10 миллиардов литров воды из плотины Эйкенхоф.

Благодаря жесткой экономии удалось значительно снизить потребление пресной воды, и в марте в муниципалитете даже прозвучали заявления, что, возможно, «день ноль» в 2018 году не наступит.

Однако проблема нехватки воды для города, население которого выросло за последние 20 лет с 2,4 до 4,3 миллиона человек, остается без решения.

Тиватерсклуфская дамба, обеспечивающая около 40 процентов водных ресурсов, обмелела и превратилась в пустыню. Виной этому засуха последних лет. Кроме того, за те годы, что у власти находится Африканский национальный конгресс, победивший апартеид, было построено всего семь новых дамб, тогда как во время режима их было возведено семьдесят семь.

Пока росло население Кейптауна, в городе шла беспорядочная застройка многоквартирными домами и бараками, где учет и оплата воды не производится вообще. Плату за воду популистские власти поднимают только в кризис. В результате неконтролируемого использования водных ресурсов город пришел к опустевшим бассейнам, отключенным туалетам и огромным очередям за водой.

Такая жизнь породила новую мораль, когда грязные волосы и пыльный автомобиль стали свидетельством добропорядочности горожанина. Однако все это не касается богатых кварталов: там люди бурят артезианские скважины, устанавливают опреснители воды. Еще один способ «добыть воду», не стоя в очереди, — сбор и очистка дождевой воды, благо средиземноморский климат это позволяет.

Глобальное решение проблемы есть у бизнеса — компания GrahamTek в ЮАР давно разработала уникальную технологию обратного осмоса и с успехом строит заводы по опреснению воды в Израиле Саудовской Аравии и других странах. Однако с властями Кейптауна договориться не получается, процесс завяз в тендерных процедурах.

Пока городские власти планируют ввести дополнительный налог, который профинансировал бы экстренные меры — опреснение морской воды и даже рециркуляцию сточных вод, город ждет, когда резервуары наполнятся водой.