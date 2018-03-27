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Правительство Филиппин рассказало об успехах борьбы с наркотиками
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Правительство Филиппин рассказало об успехах борьбы с наркотиками 

ИА Синьхуа 1 час назад
Манила, 27 марта /Синьхуа/ — Жесткая кампания по борьбе с наркотиками, развернутая правительством Филиппин год назад, добилась больших успехов. Об этом во вторник заявило Филиппинское управление по борьбе с наркотиками.
На пресс-конференции в президентском дворце был обнародован «Отчет по борьбе с наркотиками». Согласно отчету, с 1 июля 2016 года по 20 марта 2018 года власти Филиппин провели более 91 тыс. операций по борьбе с наркотиками по всей стране, были арестованы более 123 тыс. подозреваемых в совершении преступлений, связанных с наркотиками, в том числе 469 госслужащих. Кроме того, правоохранительные органы обнаружили 189 мест производства наркотиков и изъяли примерно 2 620 килограммов наркотических веществ.
Управление по борьбе с наркотиками заявило, что в ходе операций были убиты в общей сложности 4 075 преступников. «Факты свидетельствуют, что антинаркотические операции достигли большого успеха», — отметили на пресс-конференции.
Напомним, что после того, как в конце июня 2016 года президент Филиппин Родриго Дутерте пришел к власти, по всей стране началась широкомасштабная кампания по борьбе с наркотиками. —0—
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