В Печатниках от вандальных надписей очистили дорожный знак

Он располагается у дороги на Шоссейной улице. Ранее с просьбой об этом на портал «Наш город» обратился местный житель. О проделанной работе отчитался префект ЮВАО Андрей Цыбин , его ответ в установленное время появился на портале.

«Замечание устранено, выполнены работы по очистке дорожного знака», — говорится в опубликованном на портале официальном ответе.

Портал «Наш город» был создан для эффективного взаимодействия жителей столицы и органов исполнительной власти. Рассматривается каждое обращение. (то)