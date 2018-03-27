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В Печатниках от вандальных надписей очистили дорожный знак
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В Печатниках от вандальных надписей очистили дорожный знак 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
Он располагается у дороги на Шоссейной улице. Ранее с просьбой об этом на портал «Наш город» обратился местный житель. О проделанной работе отчитался префект ЮВАО Андрей Цыбин, его ответ в установленное время появился на портале.
«Замечание устранено, выполнены работы по очистке дорожного знака», — говорится в опубликованном на портале официальном ответе.
Портал «Наш город» был создан для эффективного взаимодействия жителей столицы и органов исполнительной власти. Рассматривается каждое обращение. (то)
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