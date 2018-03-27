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В Саратове купленный в зоомагазине кот заразил семью лишаем
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В Саратове купленный в зоомагазине кот заразил семью лишаем 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратове сотрудники управлением ветеринарии проверили зоомагазин, принадлежащий ООО«Бонифаций», по жалобе саратовчанки.
— Проверка согласована с органами прокуратуры, — отметили в ведомстве. — Гражданка пожаловалась на то, что в магазине она купила кота с микроспорией. И в последствии лишай подхватили члены ее семьи.
Во время проверки ветврачи выявили нарушения законодательства при продаже питомцев. Живой товар реализовывался без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих благополучие места выхода и здоровье животных. Что создает угрозу распространения инфекционных болезней. Так оно и получилось.
В итоге ладельца магазина оштрафовали и обязали провести вет осмотр и профилактические прививки животным.
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