Глеб Никитин реорганизует нижегородский инвестсовет

Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области сообщает во вторник, что по поручению Никитина с 1 апреля 2018 года будет приостановлено действие постановления правительства области «Об инвестиционном совете при губернаторе Нижегородской области». Во втором квартале этого года планируется создать совет по земельным отношениям, уполномоченным органом по обеспечению деятельности которого будет министерство имущественных и земельных отношений, и совет по стратегии развития и инвестициям ( министерство экономического развития и инвестиций).

«В полномочия совета по стратегии развития и инвестициям будет входить контроль за реализацией стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, которая сейчас находится в разработке. Также совет будет заниматься разработкой мер, направленных на формирование экономического и инвестиционного потенциалов области, принятием решений по крупным инвестиционным проектам», — уточнил врио губернатора.

В состав этого совета планируется включить представителей исполнительной, законодательной власти, органов местного самоуправления, а также бизнеса и науки.

Пресс-служба отмечает, что совет по земельным отношениям, в свою очередь, будет уполномочен на рассмотрение вопросов, связанных с предоставлением участков для строительства, на принятие решений о заключении инвестсоглашений. Кроме того, в рамках этого совета будут рассматриваться вопросы о возможности заключения концессионных соглашений и соглашений в рамках государственно-частного партнерства с использованием госимущества.

«Создание данного совета позволит сократить сроки предоставления земельных участков для строительства, выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию», — считает министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов , слова которого приводятся в сообщении.

В состав войдут представители органов исполнительной власти Нижегородской области, территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций.

В настоящее время разрабатываются нормативно-правовые акты, которые будут регламентировать деятельность советов. Предполагается, что разграничение полномочий будет способствовать более детальному и эффективному рассмотрению вопросов.

Ранее сообщалось, что депутат городской думы Нижнего Новгорода Евгений Лазарев предложил упразднить инвестиционный совет при губернаторе Нижегородской области. Свою инициативу депутат объяснил тем, что за годы существования инвестсовета с его деятельностью связано много скандалов.