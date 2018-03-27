Выпускницы Нижегородского колледжа культуры рассказывают о планах на будущее

БОРВыпускницы Нижегородского колледжа культуры рассказывают о планах на будущееНижегородский колледж культуры уже не одно десятилетие готовит творческие кадры — это режиссеры и хореографы, библиотекари и хормейстеры, художники и мастера народных промыслов. В учреждениях культуры нашего региона сегодня трудятся многие его выпускники, которые дарят людям радость, вдохновение и хорошее настроение.

Скоро в колледже состоится очередной выпускной, а это значит, что у нижегородской культурной братии случится пополнение. Кто же они — те, кто решили связать свою жизнь с творчеством и культурой? Почему они выбрали эту стезю? Оправдались ли их ожидания и как они видят свое будущее в профессии? Об этом они расскажут сами. Надежда Вьюгина, специальность «Сольное, хоровое и народное пение»:

— Стать певицей я мечтала с раннего детства. Лет в 6–7 мы пришли вместе с папой на общегородской праздник в нашей родной Шахунье . Я сидела у отца на плечах и смотрела на сцену, на выступления. Тогда и сказала: «Папа, я хочу так же!» А в первом классе, когда нас спросили, кем мы хотим быть, встала и сказала: «Буду певицей!». Но потом это желание поутихло, поэтому я окончила художественную школу, ходила в театральный кружок, словом, приобрела широкий кругозор!

А в 14 лет мы с подругой случайно пришли на прослушивание в детский коллектив «Звездная капель», где и занимались до 9-го класса. Потом мой педагог, которая тоже училась в Нижегородском колледже культуры, привезла меня сюда, на Бор, на день открытых дверей. Так пришло решение — буду здесь учиться! Поступив в колледж, я не имела никакого понятия о народном вокале, занималась эстрадным. А когда познакомилась с русским фольклором, мне стало очень интересно, ведь в каждой песне свои символы, скрытые картины, и когда ты работаешь с этим материалом на протяжении четырех лет — ты влюбляешься во все это! После окончания колледжа планирую учиться дальше по специальности, но меня больше тянет на педагогическую стезю — там я больше смогу раскрыться, больше пользы принести!Алена Шестерякова, специальность «Сольное, хоровое и народное пение»:

— Я с 7 лет занимаюсь эстрадным вокалом, так как народное пение в моем родном городе Семенове не преподавали. Всегда понимала, что хочу жизнь посвятить вокалу, вот и решила поступать в колледж культуры. Поначалу меня смущало, что я должна буду учиться народному пению — понятия о нем не имела! Но теперь не жалею, ведь народное пение — это очень интересно! Педагоги нам помогали раскрыть этот вид вокала с разных сторон. Мы получили много навыков, знаний, опыта за эти четыре года учебы — все это бесценный багаж! Сейчас с уверенностью могу сказать — это мое! Я точно знаю, что буду идти и дальше по профессии, скорее всего, это будет педагогическая деятельность, возможно, хормейстерская. Наша специальность многогранна — мы можем быть и педагогами, и хормейстерами, и дирижерами, и петь сольно. В любом случае, будем нести культуру в народ!Мария Рысева, специальность «Социально-культурная деятельность, организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений»:

— У меня — творческая семья. Мой папа Сергей Борисович тоже учился в колледже культуры, сейчас он преподает в ЦВР «Алиса» гитару. Поэтому мой выбор был очевиден: с детства я хотела выступать на сцене! Когда я сюда поступала, думала, все будет несколько иначе и я стану выступать на сцене. Конечно, это тоже присутствует в процессе обучения, но суть моей будущей профессии я стала понимать лишь к III курсу. И я не разочарована — нас учат разработке сценариев, организации и постановке представлений. В будущем я планирую учиться дальше по специальности. Я точно знаю, что всю жизнь буду связана с творчеством!Татьяна Галинова, специальность «Социально-культурная деятельность, организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений»:

— Еще со школы я участвовала во всех конкурсах и представлениях. Вначале хотела поступать в медицинский, но поговорила с родителями и старшими друзьями, которые уже заканчивали колледж культуры, и в девятом классе сделала свой выбор. Мои ожидания оправдались: здесь мы каждый день занимаемся творчеством, работаем на сцене, узнаем что-то новое, интересное. Сейчас я уже работаю методистом в ЦК «Октябрь», ведь я здесь проходила практику, так что работу совмещаю с учебой. Буду поступать в Самарский институт культуры на режиссера театрализованных представлений. Валентина Жидкова, специальность «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»:

— С детского сада я проявляла творческие способности к рисованию, даже участвовала в районных конкурсах и однажды заняла I место — есть грамота. Мама отдала меня в художественную школу, которую я окончила с красным дипломом. Я всегда видела себя педагогом и решила поступать в колледж культуры. Получу диплом и пойду в институт учиться на дизайнера. А учеба в колледже мне очень многое дала, я развила здесь свои природные способности, усовершенствовала их. Светлана Скотникова , специальность «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»:

— В школе я хотела стать фармацевтом и никогда не думала, что стану художником. Но в определенный момент я поняла, что хочу работать в творческой сфере с детьми. Перед поступлением в колледж я уже несколько лет подряд ходила сюда на дни открытых дверей и мечтала здесь учиться. Я не ходила в художественную школу, у меня просто были задатки к рисованию, и я сама пыталась учиться рисовать. Немного получалось, и папа (он тоже рисует) мне подсказывал. С первого раза у меня не получилось поступить в колледж: я не добрала одного балла и пошла на платное отделение. Но благодаря своему трудолюбию я окончила первый курс на 4 и 5, и мне предоставили возможность перейти на бесплатное обучение. Учусь на одни пятерки и получаю именную стипендию. Мне очень нравится батик — роспись по ткани. Дипломная моя работа — это ширма для переодевания, которую я буду расписывать. После окончания колледжа планирую поступать в Мининский университет, учиться на педагога-психолога, чтобы лучше понимать детей. Параллельно буду работать в школе или в Центре детского творчества — хочу развивать творческие способности детей!Источник: «Борское Информационное Агентство»