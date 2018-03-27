Добро пожаловать в Цукертаун: как компании Кремниевой долины строят собственные поселения

Всего за несколько лет Facebook смогла создать виртуальное общество из более двух миллиардов человек, теперь же она собирается построить реальное поселение. Джон Тенанес, вице-президент по недвижимости Facebook, показал макет Ивовой деревни (Willow Village), которая появится рядом с Менло-Парк. «Здесь будут дома, — прокомментировал он. — А тут улица с магазинами, продуктовым и аптекой. Круглое здание в углу, скорее всего, будет культурным центром».

Компания планирует построить 1500 единиц жилья и договорилась с властями города, что 225 из них будут продаваться ниже рыночной стоимости. Скорее всего, за полную стоимость в квартирах будут жить сотрудники Facebook, которые получают пятизначные бонусы за проживание неподалеку от офиса.

В Ивовой деревне будут открытые для всех желающих парки, торговые центры, а также пешеходные и велосипедные дорожки. Facebook хочет восстановить железную дорогу рядом с участком и достроить в следующем году пешеходный мост над скоростной автомагистралью. По этому мосту можно будет выйти на дорогу, которая огибает область залива Сан-Франциско — настоящая находка для велосипедистов и любителей понаблюдать за птицами.

Проект был анонсирован прошлым летом и тогда критики дали ему имя Фейсбуквилль или Цукертаун. Идея миниатюрного города Facebook очень амбициозна, но если компания не оправится от недавних скандалов, то она может так и не воплотиться.

Другие рабочие города

В Маунтин-Вью разрабатывается похожий проект — на этот раз от Google . Компания хочет построить 5000 домов и назвать поселение Алфабет-сити в честь своей головной организации Alphabet. Сейчас корпорация ведет переговоры с землевладельцем и отказывается комментировать текущее состояние проекта.

Фото: The New York Times

Это не первые случаи в истории, когда вокруг компаний образовывались поселения. В 1930 году Мильтон Херши построил в Пенсильвании первую американскую шоколадную фабрику, а затем создал вокруг нее общину, где, как он обещал, «не будет бедности, неудобств и зла». В обмен на некоторые права (например, на конфиденциальность и участие в местных выборах) рабочие городка Херши получили медицинскую страховку, бесплатное обучение в техникуме, парки и зверинец. К 1960-м годам похожая практика появилась в других странах, например, в Китае . Раньше городок Чжэнчжоу жил в нищете, а сейчас в нем живут 350 тысяч рабочих, которые собирают айфоны.

Фото: The New York Times

Город от Apple ждать не стоит

Всего семь лет назад отношение компаний Кремниевой долины к условиям своих работников было иным. В своем последнем выступлении перед городским советом Купертино Стив Джобс рассказал о проекте нового «космического» кампуса Apple. Тогда у совета встал вопрос: «Какую выгоду принесет этот кампус 60 тысячам жителей Купертино? Быть может, компания предоставит бесплатный Wi-Fi?». «Мне всегда казалось, что раз мы платим налоги, такими вещами должны заниматься власти города, — ответил Джобс. — Если бы нам разрешили их не платить, я бы с радостью развернул сеть Wi-Fi».

С тех пор количество человек, которые каждый день несколько часов добираются на работу в Кремниевую долину, выросло до 66 тысяч. Появилось около 300 тысяч новых рабочих мест, из-за чего средняя стоимость аренды жилья в долине увеличилась на 37%. В среднем, чтобы купить дом в Кремниевой долине, нужно $968 тысяч.

Apple потратила на постройку нового кампуса $5 миллиардов, но он закрыт для посторонних. Очевидно, что компанию не волнует, где живут ее сотрудники. Если другие компании Кремниевой долины поддержат эту тенденцию, то им станет гораздо труднее нанимать новых работников. В конце концов, даже программисту из технологической компании нелегко позволить себе дом за $2 миллиона.

«Мы создавали Apple Park не для посторонних людей, — сказал старший дизайнер Apple Джонатан Айв в одном из выступлений. — Он сделан не для вас».

Член совета Купертино Крис Ванг довольна кампусом. «Я горжусь Apple, — прокомментировала она. — Компания проделала отличную работу. Кампус выглядит очень впечатляюще». У Ванг есть лишь одно маленькое желание — ей бы очень хотелось, чтобы однажды Apple пригласили ее в новый кампус и дали его рассмотреть.

Город Facebook это только начало

В Цукертауне граница между сотрудниками Facebook и сторонними посетителями будет размыта.

«Магазины в поселении будут находиться вне контроля Facebook. Как владельцы участка, мы будем использовать новый подход», — рассказал Тенанес, но не уточнил деталей.

По мере работы над Ивовой деревней амбиции Facebook продолжают расти. По словам Тенанеса, 1500 жилищ это только начало.

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