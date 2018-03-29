Двухэтажные аэроэкспрессы перевезли почти 1,7 млн пассажиров

Анализируют перевозчики и возможный перенос остановки Шереметьевского экспресса с Белорусского вокзала на Савеловский. Бахитов напомнил, что такую идею озвучивали представители РЖД , но московский департамент транспорта пока ее не одобрил. «Если это произойдет, мы ожидаем небольшого оттока пассажиров, так как Белорусский вокзал для многих просто привычнее, — сказал Бахитов. — Поэтому планируем добавить остановку на „Окружной“, что привлечет новых пассажиров». Новые остановки, по расчетам экспертов, не удлинят 35-минутную дорогу от вокзалов до терминалов. Сейчас составы идут не на полной скорости, чтобы выдерживать нужный интервал. При необходимости аэроэкспресс может идти быстрее без опасности для пассажиров.

Двухэтажные аэроэкспрессы пускать в Шереметьево пока не планируют, так как для этого придется перестраивать путепроводы, и это затратно. Зато на Внуковском и Домодедовском направлениях такие поезда полностью оправдывают себя. Привезли эти поезда, как известно, из Швейцарии . Дорога оказалась непростой — и по «железке», и паромами по реке и Балтийскому морю. Но результат стоил того. За полгода работы они уже перевезли 1,7 миллиона пассажиров. Обычный одноэтажный поезд с таким же количеством вагонов вмещает людей на 40% меньше. Да и комфортнее он, говорят пассажиры: двери шире, чем у экспресса-предшественника, более мощный кондиционер, багажные полки идут по всей длине салона… А ход у нового поезда более плавный, стука колес почти не слышно.

Во время ЧМ-2018 аэроэкспрессы перевезут не менее миллиона болельщиков