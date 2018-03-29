Двухэтажные аэроэкспрессы перевезли почти 1,7 млн пассажиров 

Анализируют перевозчики и возможный перенос остановки Шереметьевского экспресса с Белорусского вокзала на Савеловский. Бахитов напомнил, что такую идею озвучивали представители РЖД, но московский департамент транспорта пока ее не одобрил. «Если это произойдет, мы ожидаем небольшого оттока пассажиров, так как Белорусский вокзал для многих просто привычнее, — сказал Бахитов. — Поэтому планируем добавить остановку на „Окружной“, что привлечет новых пассажиров». Новые остановки, по расчетам экспертов, не удлинят 35-минутную дорогу от вокзалов до терминалов. Сейчас составы идут не на полной скорости, чтобы выдерживать нужный интервал. При необходимости аэроэкспресс может идти быстрее без опасности для пассажиров.
Двухэтажные аэроэкспрессы пускать в Шереметьево пока не планируют, так как для этого придется перестраивать путепроводы, и это затратно. Зато на Внуковском и Домодедовском направлениях такие поезда полностью оправдывают себя. Привезли эти поезда, как известно, из Швейцарии. Дорога оказалась непростой — и по «железке», и паромами по реке и Балтийскому морю. Но результат стоил того. За полгода работы они уже перевезли 1,7 миллиона пассажиров. Обычный одноэтажный поезд с таким же количеством вагонов вмещает людей на 40% меньше. Да и комфортнее он, говорят пассажиры: двери шире, чем у экспресса-предшественника, более мощный кондиционер, багажные полки идут по всей длине салона… А ход у нового поезда более плавный, стука колес почти не слышно.
Во время ЧМ-2018 аэроэкспрессы перевезут не менее миллиона болельщиков
Работники компании также говорят, что двухэтажный поезд надежнее и удобнее. В кабине машиниста больше датчиков, любая неисправность тут же «высвечивается». Да и устранять ее легче, потому что почти все системы управления находятся на крыше, а не под вагонами. Так что слесарям уже не нужно, задрав головы, ремонтировать состав в смотровой яме, все работы проводятся на верхнем ярусе. Все необходимые условия для обслуживания поездов созданы в депо имени Ильича у Белорусского вокзала. От времен Ильича тут осталось только название: помещения фактически отстроены заново, завезено новейшее оборудование. Так что гости ЧМ-2018 могут смело выбирать именно этот вид транспорта, чтобы приехать в центр Москвы из аэропортов.