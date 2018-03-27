В Нижнем Тагиле стартовали новые суды рабочих с УВЗ

Интересы рабочих по данным судебным делам отстаивают юристы независимого профсоюза «Солидарность».

Один из новых исков рабочих к УВЗ посвящен дисиплинарному взысканию, которое наложили на контролера. Женщина с мерой наказания не согласна.

«Она проверила деталь. Когда деталь начали проверять в другом цехе, выявили несоответствие по внутреннему радиусу данной отливки. Но контролер не может фиксировать и проверять этот радиус, потому что у нее даже нет специальных измерительных инструментов для этого», — рассказал корреспонденту «ФедералПресс» юрист независимого профсоюза «Солидарность» Алексей Димитров.

Второе дело, предварительное слушание по которому прошло накануне было связано с тем, что одного из сотрудников УВЗ обвинили в несоблюдении правил техники безопасности. В ходе одной из внезапных проверок мужчину заметили на работе не в сапогах, а в сланцах. Сейчас суд пытается разобраться в какое время он переодел обувь: в обеденный перерыв или в разгар работы.

Напомним, это не первые иски рабочих УВЗ к руководству, поданные с начала этого года. Также на рассмотрении суда находится дело, в котором сотрудники предприятия требуют возмещать им не 8, а 12 часовой рабочий день после сдачи донорской крови.