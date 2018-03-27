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В Нижнем Тагиле стартовали новые суды рабочих с УВЗ
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В Нижнем Тагиле стартовали новые суды рабочих с УВЗ 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Интересы рабочих по данным судебным делам отстаивают юристы независимого профсоюза «Солидарность».
Один из новых исков рабочих к УВЗ посвящен дисиплинарному взысканию, которое наложили на контролера. Женщина с мерой наказания не согласна.
«Она проверила деталь. Когда деталь начали проверять в другом цехе, выявили несоответствие по внутреннему радиусу данной отливки. Но контролер не может фиксировать и проверять этот радиус, потому что у нее даже нет специальных измерительных инструментов для этого», — рассказал корреспонденту «ФедералПресс» юрист независимого профсоюза «Солидарность» Алексей Димитров.
Второе дело, предварительное слушание по которому прошло накануне было связано с тем, что одного из сотрудников УВЗ обвинили в несоблюдении правил техники безопасности. В ходе одной из внезапных проверок мужчину заметили на работе не в сапогах, а в сланцах. Сейчас суд пытается разобраться в какое время он переодел обувь: в обеденный перерыв или в разгар работы.
Напомним, это не первые иски рабочих УВЗ к руководству, поданные с начала этого года. Также на рассмотрении суда находится дело, в котором сотрудники предприятия требуют возмещать им не 8, а 12 часовой рабочий день после сдачи донорской крови.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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