СК проверяет информацию о дебошире на авиарейсе Москва-Доха

МОСКВА , 27 мар — РИА Новости . Следователи проверяют информацию о нарушении одним из пассажиров общественного порядка на борту самолета Qatar Airways, следовавшего из Москвы в Доху, сообщает пресс-служба московского следственного управления на транспорте СК России

Во вторник корреспондент РИА Новости передавал с места события, что выглядевший пьяным пассажир рейса Москва-Доха нецензурно кричал на русском языке, ругался на стюардесс и стоял в проходе на коленях, несмотря на то, что его неоднократно просили вернуться на место. В итоге несколько членов экипажа, преимущественно женщины, завели руки пассажира за спину и надели на него наручники. Также они связали мужчину плотной черной лентой.

"Сегодня в одном из средств массовой информации появилась информация о нарушении одним из пассажиров общественного порядка на борту воздушного судна, следовавшего рейсом Москва-Доха 27 марта 2018 года", — говорится в сообщении управления.

Отмечается, что по данному факту «организована доследственная проверка».

"Следственный комитет России и впредь продолжит принципиально реагировать на все случаи неправомерного поведения граждан, провоцирующих нарушение правил безопасности на борту воздушного судна", — подчеркнули в ведомстве.