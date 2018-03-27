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«Умные» решения «Швабе» вызвали интерес на выставке в Амстердаме
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«Умные» решения «Швабе» вызвали интерес на выставке в Амстердаме 

Ростех 1 час назад
Фото: Ростех
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех продемонстрировал около 20 изделий на стенде в рамках 24-й Международной выставки оборудования и технологий безопасности дорожного движения и транспортной инфраструктуры Intertraffic Amsterdam 2018. Посетители мероприятия знакомились с инновационными устройствами организаций оптической отрасли в области городской инфраструктуры, управления дорожным движением и обеспечения безопасности.
На выставке в Нидерландах приняли участие Уральский оптико-механический завод, НПО «Орион», МЗ «Сапфир» и «Швабе-Москва». В экспозиции «Швабе» можно было увидеть ряд новейших изделий, разработанных в рамках реализации проекта «Умный город»: программно-аппаратный комплекс для обследования водителей пассажирского и спецтранспорта, высокотехнологичную опору уличного освещения, счетчик пассажиропотока, терминал оплаты проезда, интерактивную информационную стелу с функцией экстренного вызова полиции, лавку для городских парков из специального композитного антивандального материала с настраиваемой подсветкой, высокоточное геодезическое спутниковое оборудование для управления городской инфраструктурой, квадрокоптер с установленной SWIR-камерой. В настоящее время многие изделия успешно применяются на практике в Москве, Екатеринбурге, Улан-Удэ и других городах России.
«Выставка Intertraffic Amsterdam — одна из ключевых международных площадок, где можно продемонстрировать «умные» решения для городского пространства. В рамках мероприятия мы провели более 50 встреч с представителями государственных и частных организаций из Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Китая, Мексики, Нидерландов, России и других стран. Зарубежные партнеры с большим интересом осмотрели новинки предприятий холдинга. Особенно их заинтересовала наша SWIR-камера, функционирующая в паре с беспилотным летательным аппаратом», — сообщил генеральный директор «Швабе» Алексей Патрикеев.
SWIR-камера, разработанная специалистами НПО «Орион», работает в коротковолновой части инфракрасного диапазона. Она способна видеть в тумане и дыму, обнаруживать замаскированные объекты, в том числе скрытые за тонированными стеклами транспортного средства. В тандеме с квадрокоптером возможности разработки предприятия «Швабе» существенно увеличиваются. Она может применяться в системе контроля городского транспорта, в сфере обеспечения безопасности и антитеррора.
Уральский оптико-механический завод продемонстрировал инновационный комплекс пешеходной навигации, который содержит туристическую карту с указателями близлежащих улиц, остановок общественного транспорта, культурных и развлекательных учреждений. Помимо этого, устройство оснащается кнопкой экстренной связи с оперативными службами, системой круглосуточной аудио— и видеозаписи для обеспечения мониторинга общественного пространства, а также точкой доступа к Wi-Fi и USB для подзарядки мобильных устройств. Первые комплексы предприятия «Швабе» были установлены в Екатеринбурге в конце 2017 года рядом со стадионом «Екатеринбург-Арена», где пройдут матчи группового этапа Чемпионата мира по футболу 2018.
Также холдинг представил «Интеллектуальную транспортную систему» для контроля за камерами и дорожным движением в городе. Программный комплекс позволяет в реальном времени наблюдать за статусом всех подключенных камер и светофорных объектов в городе, а также получать с них видеоинформацию и осуществлять управление. Система способна самостоятельно контролировать переключение светофоров на основе полученной с камер информации о потоке автомобилей. В данный момент программа проходит опытную эксплуатацию в Москве. Посетители Intertraffic Amsterdam 2018 могли в онлайн-режиме проверить состояние камер в столице России и даже запустить механизм очистки камеры дворниками.
Выставка Intertraffic Amsterdam проводится с 1972 года. Один раз в два года здесь демонстрируются последние достижения в области городской инфраструктуры, управления дорожным движением, обеспечения безопасности, организации автостоянок и другие. В 2018 году в мероприятии приняло участие более 850 организаций со всего мира, с разработками компаний ознакомилось свыше 30 тыс. специалистов.
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