Потребление, доходы, бедность: предложения Минфина по соцпомощи имеют несколько «но»

Предложение Силуанова носит фискальный характер

По словам Силуанова, две трети налоговых преференций достаются людям с большим достатком, и это несправедливо.

Вследствие этого, как считает Минфин, в России нужно расширять адресную социальную помощь, принципы которой сейчас используются при назначении материнского капитала. Все это в итоге должно позволить достичь позитивных результатов в экономике.

«Проблема здесь заключается в том, что те льготы, о которых говорит Минфин , в большинстве случаев являются частью того социального пакета, который является мотивацией к труду для целого ряда категорий работников. Конкретный пример — это широкие льготы военнослужащих, сотрудников силовых органов и исполнительной власти», — заключает Сафонов.

В России действительно сложилась практика, что этим категориям граждан предоставляются существенные льготы, несмотря на то, что их средний уровень доходов выше, чем в среднем по стране. Получается, что именно они подпадают под эти ограничения Сиуланова.

«Соответственно, нельзя говорить о том, что все это неправильно. Ведь есть, к тому же, такое понятие, как ветеран труда, а также льготы, которые у нас традиционно идут в одном комплекте с подобными социальными маркерами», — резюмирует Сафонов.

Предложения Минфина могут дать крайне спорный результат

Как замечает эксперт, исторически все это появилось, как способ стимуляции граждан к тому, чтобы они зарабатывали себе достаточный трудовой стаж, который должен быть зарегистрирован официально и с учетом всех формальностей.

«Поэтому, если гражданам эти преференции не предоставлять, то это приведет к тому, что они потеряют мотивацию к тому, чтобы работать официально и платить все налоги. Во многом это произойдет из-за того, что уровень пенсий у нас маленький и высчитывается по плоской системе, поэтому в России нет их прямой взаимосвязи с реальными заработками», — констатирует Сафонов.

Таким образом, в подобных предложениях не просчитаны все возможные последствия, которые обязательно всплывут после реализации подобных программ на практике, что коррелирует и с текущей политикой по повышению пенсионного возраста.

«Все эти меры, которые, прежде всего, связаны с экономией федерального бюджета, а не с развитием российской экономики или социальной сферы. Таким образом, все здесь носит чрезвычайно спорный характер», — заключает Сафонов.

Нельзя забывать, что в России специфическая структура доходов

По словам Александра Львовича, в России уровень дифференциации доходов семей носит неравномерный характер, особенно если сравнить ситуацию в рамках отечественной экономики со стандартами западных государств.

«Другой вопрос, что все это неравенство напоминает горб верблюда — богатых людей в России очень мало, а кроме них есть еще не самая большая прослойка людей между богатыми и «средним классом». Также у нас есть около 22 млн человек, которые по любым социальным стандартам относятся к бедным. Эти факты необходимо учитывать», — резюмирует Сафонов.

Например, по данным Росстата , количество людей в России, чья заработная плата превышает 1 млн рублей в месяц составляет не более 100 тысяч человек. Вследствие этого, возникает вопрос, а при текущем низком уровне доходов населения имеет ли вообще смысл обсуждать на эту тему, поскольку любые изменения здесь могут сыграть крайне негативную роль.

«Здесь можно привести в пример ситуацию, когда одна семья живет на уровне прожиточного минимума, а другая — чуть выше данного показателя. При этом, структура расходов здесь неодинаковая, поскольку у второй семьи она несколько шире, что оказывает прямое воздействие на общее положение дел в российской экономике», — констатирует Сафонов.

В этом вопросе существует множество проблем

Все это имеет прямое отношению и к реальному спросу в рамках отечественной экономики — к покупке продуктов питания, одежды и других предметов обихода, на которые любые российские семьи тратят свои финансовые ресурсы.

«Фактически, предложение Минфина говорит о перераспределении средств между этими семьями, поскольку единственный критерий, который здесь предлагается применять — это показатель прожиточного минимума. Как только данные добавки будут убраны от одной категории и добавлены к другой, то все это резко поменяет общую картину в потреблении. При этом, бедные свое потребление не изменят, а более высокая категория столкнется с серьезными трудностями», — заключает Сафонов.

Так что, это приведет к тому, что одна категория граждан будет вынуждена сократить свое потребления, а вторая, несмотря на добавку, не изменит своей структуры потребление и останется в тех же рамках, которые у нее существуют сейчас.

«Кроме того, любая адресная социальная помощь является крайне проблематичной с точки зрения реализации данной технологии, поскольку непонятно, как будут учитываться все такие доходы», — резюмирует Сафонов.

Ведь как только граждане осознают, что государство собирается срезать часть их социальных преференций, то они сразу попытаются скрыть свои официальные доходы.

«В результате, мы можем получить обратный эффект в виде не обеления доходов, а очередного витка их скрытия со стороны широких слоев российского населения, и это необходимо учитывать», — констатирует Сафонов.