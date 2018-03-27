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Венчурный фонд Klever Internet инвестировал более $10 млн в pre-ICO Telegram
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Венчурный фонд Klever Internet инвестировал более $10 млн в pre-ICO Telegram 

Rambler News Service 1 час назад
Венчурный фонд Klever Internet инвестировал более $10 млн в pre-ICO Telegram, рассказали RNS два источника, близких к процессу ICO мессенджера.
«Сумма инвестиций превышает $10 млн Сделка закрылась на прошедшей неделе», — сказал один из источников.
Инвестиционный консультант Klever Internet Константин Кардышев от комментариев отказался.
Среди активов Klever Internet — «Моё дело», CityAds, производитель ПО для кибербезопастности Eclectic IQ и др.
В январе стало известно, что Telegram планирует провести ICO. По словам источника RNS, в ходе ICO планируется привлечь $1,7 млрд в два этапа (pre-ICO). В рамках первого этапа, как сообщал Financial Times, интерес к потенциальному ICO мессенджера проявили крупные инвесторы Кремниевой долины, которые ранее инвестировали в Google и Amazon.
В середине февраля основатель Qiwi Сергей Солонин сообщил журналистам, что инвестировал в ICO Telegram $17 млн По данным «Ведомостей», в pre-ICO мессенджера принял участие бизнесмен Роман Абрамович. Также в предварительном этапе участвовал основатель «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили.
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