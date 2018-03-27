Венчурный фонд Klever Internet инвестировал более $10 млн в pre-ICO Telegram

Венчурный фонд Klever Internet инвестировал более $10 млн в pre-ICO Telegram, рассказали RNS два источника, близких к процессу ICO мессенджера.

«Сумма инвестиций превышает $10 млн Сделка закрылась на прошедшей неделе», — сказал один из источников.

Инвестиционный консультант Klever Internet Константин Кардышев от комментариев отказался.

Среди активов Klever Internet — «Моё дело», CityAds, производитель ПО для кибербезопастности Eclectic IQ и др.