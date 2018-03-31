Ещё
Иран планирует заменить Telegram собственным мессенджером, пишут СМИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иран планирует заменить Telegram собственным мессенджером, пишут СМИ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Алаэддин Боруджерди заявил, что в течение ближайших недель в стране заработает национальный мессенджер, который, как предполагается, вскоре заменит Telegram, сообщает агентство Mehr.
Боруджерди подчеркнул, что решение о замене популярного мессенджера иранской альтернативой было принято на самом высоком уровне правительства страны. По его словам, учитывая деструктивную роль Telegram в ходе протестов в иранских городах в прошлом году, решение было принято «во имя национальной безопасности». Иранская альтернатива Telegram, приложение-мессенджер под названием «Соруш» (Soroush), заработает в конце месяца по иранскому календарю, то есть до 20 апреля, добавил он.
Председатель парламентской комиссии выразил надежду, что, несмотря на популярность Telegram среди иранцев, национальный мессенджер быстро заменит его, когда тот будет заблокирован. Других подробностей относительно возможной блокировки Telegram агентство не приводит.
РИА Новости: последние новости
Единства нет: коллективная Европа не пошла на поводу у Лондона и Вашингтона Россия должна зеркально отвечать на санкции Запада, считает Косачев КПРФ 31 марта сформулирует политические и законотворческие задачи
 Ещё 79 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миллиардер Магомедов доставлен в суд66
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»266
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность114
Трагически погиб актер Евгений Сапаев198
РФ озвучила ответные меры против Британии254
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
02:04
Первый канал обругали за «Смак» с Добронравовым
Шоу-бизнес
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение