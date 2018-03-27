В Прикамье депутатов отстранили за сокрытие доходов

В Александровске прокуратура выявила нарушения при оформлении деклараций о доходах депутатов. По результатам прокурорской проверки досрочно прекращены полномочия троих народных избранников.

«Установлено, что три чиновника представили декларации, не указав полученные в 2016 году доходы на сумму более 100 тысяч рублей. По фактам выявленных нарушений прокуратурой Александровска в Думу городского поселения внесено представление для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий данных депутатов», — сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Гордума не удовлетворила требование прокуратуры и дала депутатам ещё четыре месяца на уточнение сведений.

Прокурор Александровска не согласился с таким решением и обратился в суд с требованием досрочно прекратить полномочия депутатов-нарушителей в течение месяца. Суд поддержал прокурора.

На заседании Думы Александровского городского поселения принято решение о досрочном прекращении полномочий данных депутатов, в связи с утратой доверия за нарушения требований законодательства о противодействии коррупции.