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Из Тольятти весной пустят два речных маршрута
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Из Тольятти весной пустят два речных маршрута 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика для организации речных перевозок в Тольятти. Об этом говорится в сообщении на сайте госзакупок.
— Компания-перевозчик организует два пассажирских маршрута, — говорится в документах закупки. — Они будут работать с 27 апреля по 31 октября этого года.
Первый маршрут: Тольятти (речной вокзал) — село Подвалье. Также суда будут делать остановки в Климовке, Новодевичье, Усолье и Березовке. Протяженность маршрута составляет 83 км. Это расстояние речные трамвайчики будут проходить за пять часов.
Протяженность второго маршрута — 100 км. Он начинается на речном вокзале Тольятти, проходит через Березовку и заканчивается в Усолье. В пути будут следующие остановки: автоград, Березовка, Усолье и Автоград. Время рейса — 6 часов.
Речные трамвайчики будут ходить по обоим маршрутам четыре раза в неделю. Рейсы назначили на среду, пятницу, субботу и воскресенье.
При этом для перевозчика определили максимально возможные цены на билеты. В зависимости от маршрута стоимость полного билета будет варьироваться от 140 до 180 рублей, детского — от 70 до 90.
Всего на организацию перевозок планируют потратить около 8,9 миллиона рублей. Деньги выделят из бюджета Самарской области.
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