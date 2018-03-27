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На Волочаевской улице устранили просадку люка
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На Волочаевской улице устранили просадку люка 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
Коммунальщики отремонтировали просевший водопроводный люк на участке Волочаевской улицы. Ранее с просьбой решить проблему на портал «Наш город» обратился местный житель, приложив соответствующий фотоматериал.
Просадка люка была устранена, после чего на портале появился официальный ответ за подписью генерального директора АО «Мосводоканал» Александра Пономаренко.
«Работы по ремонту люка колодца выполнены», — говорится в ответе.
Напомним, что для того, чтобы сообщить о проблемах, связанных с просадкой люка, на портале «Наш город» нужно выбрать соответствующий раздел. (вт)
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