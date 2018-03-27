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Во время раскопок в центре Москвы нашли 140 артефактов
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Во время раскопок в центре Москвы нашли 140 артефактов 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Около 140 артефактов обнаружили московские археологи во время раскопок на Космодамианской набережной — на месте, где ранее была Садовническая слобода и стояла церковь Косьмы и Дамиана, передает «ТВ Центр».
Сама церковь изначально была деревянной, а затем — каменной. Её снесли, как и многие другие культовые сооружения, в начале 30-х годов. До этого на протяжении столетий на территории вокруг церкви проводились захоронения. С ними и связано большинство археологических находок.
Самым старым предметом оказалась монета 15 века, которая попала в Москву из Твери — ещё до того, как появился некрополь. На этом месте планируется построить новые здания. И археологи, начав обязательные в таких случаях раскопки, неожиданно для себя обнаружили много интересного. Работы продлили. И на месте раскопок на зимний период соорудили отапливаемый павильон.
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