Во время раскопок в центре Москвы нашли 140 артефактов

Около 140 артефактов обнаружили московские археологи во время раскопок на Космодамианской набережной — на месте, где ранее была Садовническая слобода и стояла церковь Косьмы и Дамиана, передает «ТВ Центр».

Сама церковь изначально была деревянной, а затем — каменной. Её снесли, как и многие другие культовые сооружения, в начале 30-х годов. До этого на протяжении столетий на территории вокруг церкви проводились захоронения. С ними и связано большинство археологических находок.

Самым старым предметом оказалась монета 15 века, которая попала в Москву из Твери — ещё до того, как появился некрополь. На этом месте планируется построить новые здания. И археологи, начав обязательные в таких случаях раскопки, неожиданно для себя обнаружили много интересного. Работы продлили. И на месте раскопок на зимний период соорудили отапливаемый павильон.