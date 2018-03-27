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Археологи рассказали о находках с Космодамианской набережной
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Археологи рассказали о находках с Космодамианской набережной 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Столичные археологи представили свои уникальные находки. Предметы быта, монеты, наперстные кресты обнаружили во время раскопок на набережной Москвы-реки. Некоторые предметы датируются XV веком. О чем эти артефакты рассказали историкам?
Наперстные кресты, предметы древнего быта, фрагменты саркофагов: уникальные артефакты XVI-XX века — их почти полторы сотни. И это только те, что обнаружили на этой неделе. На прошлой археологам удалось найти кое-что еще более древнее.
"Монета была обнаружена — Тверское пуло XV века. Для археологов очень важно, когда находятся артефакты, которые можно точно датировать. Тем более, первое упоминание о храме — это 1625 год. А здесь речь идет о периоде практически на сто лет раньше", — рассказал заместитель руководителя Департамента культурного наследия г. Москвы — главный архитектор г. Москвы Леонид Кондрашёв.
В ходе раскопок археологи установили, что раньше на этом месте находилась церковь Космы и Дамиана. Рядом располагался ее некрополь — это удалось понять благодаря найденной сторожке, в которой жил сторож, а также фрагментам нескольких саркофагов XVI и XVII века.
Один из саркофагов XVI века принадлежал представителю знати. Бедных таким способом не хоронили — это было слишком дорого. Рядом с мужчиной нашли женское кольцо.
"Здесь был приходской погост — то есть, кладбище, относившееся к храму Космы и Дамиана. Что такое вообще кладбище? Это же те объекты, где наши археологи, наши ученые могут докопаться до каких-то истин, найти какие-то интересные артефакты", — говорит москвовед Елена Неганова.
В тридцатых годах прошлого столетия церковь вместе с погостом разрушили. На ее месте построили поликлинику в советском стиле. Затем здесь выросли жилые дома. Теперь этот участок поблизости от Кремля собираются застраивать по-новому.
Но прежде территорию должны тщательно исследовать археологи. Москвоведы ее историю проследили с XIV века.
"Здесь жили садовники, которые работали в государевом саду. Государев сад находился непосредственно напротив Кремля", — говорит Елена Неганова.
Результаты подобных раскопок порой становятся для ученых настоящим кладом. В прошлые годы при исследовании центральных районов столицы археологи нашли несколько старинных мостовых и узнали много нового о привычках и обычаях тех, кто ходил по московским улицам много веков назад.
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