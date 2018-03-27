Проводы зимы

Проснулся в пять утра… Вот всегда так: когда можно поспать, просыпаешься. И ни в одном глазу. Сначала лежал без движения: чтобы не разбудить. Потом… Ну ведь так всегда: когда нельзя шевелиться, обязательно хочется. Понял, что лучше вообще встать и уйти.

Чайник на кухне как-то слишком громко закипал. Злобно подумал: выкину и куплю новый. Настроения не было. Хотелось материться. По поводу и без. Оставалось одно: перекурить. А там, глядишь, и сон вернется, да и настроение исправится. Ну или одно из двух. На цыпочках прокрался в комнату. Присмотрелся: спит. Одеялом почти с головой накрылась, только носик выглядывает.

Тихо-тихо прошел к балкону, выскользнул неслышно. Начало шестого, а уже светает. Серенько на улице, но не холодно. Нет, не так — не морозно уже. Так оно и понятно: все-таки конец марта на дворе. И тишина. Полнейшая. Ни ветра, ни шелеста, ни скрипа. Зажигалкой щелкнул — вздрогнул, так громко показалось.

И вдруг! Моментом улица наполнилась звуками. Это птицы запели. Причем именно по-весеннему. Только в эти дни они умеют так петь. И понимаешь: все, еще совсем немного — и эти горы снега бесследно растают.

Время, когда до окончания зимы остались считаные часы, самое сложное. Так и хочется поторопить природу. А как ненавидишь синоптиков, которые уверяют, что тепла не видать нам до конца апреля.

Надоели уныние и серость. Уже хочется пройтись по сухому асфальту, хотя, казалось бы, что в этом такого. Но после зимы и он по-весеннему приятен. И чтобы по дороге тебе навстречу пошли не закутанные в теплые куртки создания, а девушки в легких платьицах… Кстати, о девушках… Я затушил сигарету, вернулся в комнату и все-таки разбудил…