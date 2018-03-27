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Активист с зашитым ртом приковал себя к забору Генпрокуратуры
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Активист с зашитым ртом приковал себя к забору Генпрокуратуры 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Полицейские задержали активиста с зашитым ртом у здания Генпрокуратуры на улице Большая Дмитровка в Тверском районе ЦАО Москвы. «ОВД-Инфо» сообщает, что активист Игорь Аульченко зашил себе рот нитками и приковал себя наручниками к забору Генпрокуратуры. На шею он повесил плакат с надписью «Против беспредела в Ростовской обл. ! Прокуратура и ФСБ творят беззаконие! Свободу Гермашёву!». Активист Михаил Шеманаев рассказал порталу, что Аульченко протестовал против попытки сфальсифицировать уголовное дело в отношении бывшего полицейского Николая Гермашёва. В марте 2017 года, как рассказал Михаил Шеманаев, некто Е. А. Михайлов выпустил видеоролик, который порочил честь братьев-полицейских Николая и Евгения Гермашёвых, проживающих в Ростовской области. Суд встал на сторону братьев, но тем всё-таки пришлось уйти из МВД. На этом атака на братьев не закончилась: в ноябре против Николая Гермашёва возродили уголовное дело о грабеже, по которому тот проходил ещё в 1999 году.
ИД «Собеседник»: последние новости
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