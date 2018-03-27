Начался прием заявок на конкурс «Премия „Признание“

Югре начался прием заявок для участия в конкурсе социально значимых проектов и успешных гражданских практик «Премия „Признание“.

Как сообщает Департамент общественных связей, принять участие смогут руководители и представители организаций всех форм собственности, сми, а также физические лица, индивидуальные предприниматели, социально ориентированные некоммерческие организации. Кроме того подать заявку смогут жители Югры, которые оказывали содействие в спасении людей.

Для заявок открыты семь номинаций, включая дополнительную — „Многовековая Югра“. Номинация направлена на формирование устойчивого имиджа округа как одного из культурно-исторических центров России

Подробности можно узнать на официальном сайте департамента общественных и внешних связей Югры и портале гражданского общества Югры „Югражданин.РФ“.