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В больнице на улице Вучетича бесплатно обследуют людей старшего возраста
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В больнице на улице Вучетича бесплатно обследуют людей старшего возраста 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Акцию «Врачи — ветеранам» проведут в городской клинической больнице на улице Вучетича. Людей старше 60 лет приглашают пройти бесплатное обследование в период с 1 апреля по 9 мая. Проконсультироваться с врачами-специалистами можно будет без направления из поликлиники при наличии паспорта и полиса ОМС. Об этом рассказали в администрации учреждения здравоохранения.
— Пенсионеры смогут посетить врачей-специалистов: уролога, кардиолога, эндокринолога, невролога, гастроэнтеролога, гинеколога. При необходимости могут быть назначены диагностические исследования, — пояснил один из организаторов.
Прием будет осуществляться по предварительной записи. Справки и запись по телефонам: 8 (495) 611-04-47, 8 (499) 760-76-76.
Адрес ГКБ имени Спасокукоцкого: ул. Вучетича, д. 21, корп. 1. (мю)
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