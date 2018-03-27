В Ярославской поликлинике №4 завершается внедрение новой модели работы

В прошлом году в поликлинике №4 клинической больницы №1 Ярославля началась реализация федерального проекта по созданию новой модели поликлиники. Все мероприятия, которые проходили в медицинском учреждении, были направлены на изменение подходов к организации труда врачей и медсестер, функционирования кабинетов и служб, оснащение рабочих мест компьютерным оборудованием, а также на проведение текущих и капитальных ремонтов.

— В 2017 году на эти цели было направлено более миллиона рублей из областного бюджета, — сообщил главный врач больницы №1 Сергей Луганский. — Мы отремонтировали регистратуру, семь кабинетов врачей, создали кол-центр, заменили все двери, капитально отремонтировали полы.

Из регистратуры был вынесен кабинет кол-центра. Теперь отдельный специалист отвечает на звонки, консультирует по графику приема врачей и записи к специалистам.

— Мы сделали более равномерным число посещений пациентами кабинета медицинской профилактики в течение одного рабочего дня, сократили время обращения в регистратуру по телефону с 7,5 минуты до 4 минут, активно развиваем запись к специалистам через Интернет, — рассказала заведующая поликлиникой Мария Александрова

В 2018 году в поликлинике №4 планируется завершить ремонт помещений, установить пандус входной группы, кнопку вызова. На эти цели будет направлено 656 тысяч рублей. Сейчас проводятся закупочные процедуры.