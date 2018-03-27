Число официально зарегистрированных безработных в России за неделю с 14 по 21 марта снизилось на 2% — до 785 тыс. человек.
Снижение численности безработных отмечено в 80 регионах. Наибольшее снижение зафиксировано в Тамбовской, Ивановской, Липецкой, Нижегородской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Ставропольском, Пермском краях, Республике Крым, Удмуртской Республике и Еврейской автономной области.
Рост показателя отмечен в республиках Тыва, Дагестан, Кировской и Костромской областях. Не изменилась численность безработных в Амурской области.
В годовом выражении число безработных в России снизилось на 14%. Годом ранее этот показатель составлял 913 150 человек.
По состоянию на 21 марта 2018 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 млн единиц.