«Управляемость, компактность и мобильность». Эксперт о новой структуре правительства Дагестана 

«Управляемость, компактность и мобильность». Эксперт о новой структуре правительства ДагестанаИзменение структуры органов исполнительной власти Дагестана и реформирование министерств и ведомств эксперты считают переходом на адекватную функциональную структуру. Собеседник Mirmol.ru — Депутат Народного Собрания республики Исрапил Гаджибагомедов считает, что при формировании новой структуры делается упор на управляемость, компактность и мобильность.
«Обращу внимание на то, что общественность интересует не столько структура Правительства, сколько, кто именно займет тот или иной пост. Но кадровый состав не является определяющим в работе Правительства, а эффективность системы управления в первую очередь зависит от адекватной функциональной структуры, которую успешно по кирпичикам собирает Владимир Васильев. Система управления регионом должна быть максимально независима от конкретных кадровых решений», — подчеркнул депутат НС РД и член Молодежного парламента при НС РД.