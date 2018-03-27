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«Управляемость, компактность и мобильность». Эксперт о новой структуре правительства Дагестана
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«Управляемость, компактность и мобильность». Эксперт о новой структуре правительства Дагестана 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
«Управляемость, компактность и мобильность». Эксперт о новой структуре правительства ДагестанаИзменение структуры органов исполнительной власти Дагестана и реформирование министерств и ведомств эксперты считают переходом на адекватную функциональную структуру. Собеседник Mirmol.ru — Депутат Народного Собрания республики Исрапил Гаджибагомедов считает, что при формировании новой структуры делается упор на управляемость, компактность и мобильность.
«Обращу внимание на то, что общественность интересует не столько структура Правительства, сколько, кто именно займет тот или иной пост. Но кадровый состав не является определяющим в работе Правительства, а эффективность системы управления в первую очередь зависит от адекватной функциональной структуры, которую успешно по кирпичикам собирает Владимир Васильев. Система управления регионом должна быть максимально независима от конкретных кадровых решений», — подчеркнул депутат НС РД и член Молодежного парламента при НС РД.
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