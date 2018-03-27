Ирина Салтыкова похвасталась талантом 30-летней дочери

@irinasaltykova_officialИрина Салтыкова похвасталась талантом 30-летней дочериДочь певицы Ирины Салтыковой (51) пошла по стопам матери: 30-летняя Алиса профессионально занимается вокалом. Правда, карьеру, в отличие от Ирины, девушка строит за границей. На днях знаменитая мама поделилась в своем микроблоге успехами дочери: певица выложила видеоролик с записи новой песни в исполнении Алисы. «Моя репетирует!», — подписала видео артистка. Спустя некоторое время, получив множество положительных отзывов от свое аудитории, артистка поделилась еще одним видео с записью выступления дочери.

Публикация от Irina Saltykova (@irinasaltykova_official) 24 Мар 2018 в 12:51 PDT Публикация от Irina Saltykova (@irinasaltykova_official) 27 Мар 2018 в 2:15 PDT Поклонники принялись оценивать вокальные данные и манеру исполнения Алисы: «Голос супер! Успехов тебе!», «По-моему, до мамы не дотягивает. Хотя, может, я чего-то и не понимаю…», «Голос бомба, красотка!», «Голос приятный, интонирует чисто, тембр приятный, даже мурашки по телу». Читай также: Ирина Салтыкова показала маму, которой 81 год.