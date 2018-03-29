Дочь Ирины Салтыковой поразила вокальными данным

Дочь Ирины Виктора Салтыковых , судя по всему, унаследовала выдающиеся музыкальные способности звездных родителей. Такой вывод сделали поклонники артистки после того, как она разместила в личном блоге видеоролик, на котором юная Алиса проникновенно исполняет песню на английском языке.

Подписчики певицы моментально отреагировали — и буквально осыпали ее дочь комплиментами: «Очень талантливая девочка», «Сильный голос, огромный талант и большое будущее у девочки», «Она поет лучше, чем мама с папой», «Потрясающе… Мурашки по коже», «Безусловный талант. Голос шикарный! Успехов Алисе».

Всем огромное спасибо за прекрасные комментарии в адрес Алисочки!

поблагодарила поклонников за теплые слова Ирина Салтыкова.

Публикация от Irina Saltykova (@irinasaltykova_official) 27 Мар 2018 в 2:15 PDT Напомним, Ирина и Виктор Салтыковы были женаты с 1987 по 1995 годы. В 1987 году у пары родилась дочь Алиса.

Недавно 51-летняя артистка Ирина Салтыкова стала героиней нового выпуска передачи «Секрет на миллион». И среди прочего впервые призналась: будучи замужем за Виктором Салтыковым, сделала два аборта. На том, чтобы избавиться от нежелательных беременностей, настаивал сам артист. После этого звезда уже не смогла забеременеть.

Фото: Instagram @irinasaltykova_official

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