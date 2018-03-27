В Восточном Измайлове откроется спорткомплекс с бассейном

В Восточном Измайлове в следующем году планируют открыть новый спортивный комплекс, рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев . «Строительство спортивного комплекса с бассейном в районе Восточное Измайлово по адресу: Измайловский бульвар, владение 75/17 начнется в этом году. Сейчас идет проектирование, ввести объект в эксплуатацию планируется в следующем году», — отметил глава ведомства.

Площадь спорткомплекса составит 5755 квадратных метров. Здание переменной этажности построят на месте гимнастического зала. К нему будут вести две переходные стеклянные галереи, которые расположатся на уровне второго этажа.

Спортивный комплекс будет разделен на специализированные зоны — для занятий художественной гимнастикой, раздевалки, гардеробы, помещения для тренеров и судей. В здании будет находиться бассейн 25 метров длиной и 16 шириной. Кроме того, появится маленький бассейн для обучения детей плаванию (длина — восемь метров, ширина — шесть). Также в спорткомплексе разместятся тренажерный и хореографический залы.

В здании будет создана безбарьерная среда — зоны спорткомплекса свяжут тремя лифтами. Фасады отделают панелями красных, оранжевых и розовых оттенков, а также оформят с помощью панорамного остекления.

По словам Андрея Бочкарева, в этом году планируется построить 13 спортивных объектов, в том числе три футбольных поля, два физкультурно-оздоровительных комплекса, три велодрома и четыре спорткомплекса.