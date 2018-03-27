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В соцсетях призывают ростовчан отказаться от похода в торговые центры в выходной день
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В соцсетях призывают ростовчан отказаться от похода в торговые центры в выходной день 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В соцсетях Ростова появились посты, в которых горожан просят в ближайшую субботу, 31 марта, не ходить в торговые центры. Также авторы инициативы, пожелавшие остаться неизвестными, требуют провести во всех гипермаркетах учебную эвакуацию.
— Призываем объявить 31 марта бойкот всем ТЦ! Откажитесь в этот субботний день от визита в них. Этой акцией мы напомним владельцам ТЦ о ценности человеческой жизни. Мы также требуем, чтобы владельцы ТЦ отчитались не на бумажке перед коррумпированными чиновниками о безопасности, а перед горожанами, — пишут авторы идеи.
Мы позвонили в несколько ростовских супермаркетов и поинтересовались у их сотрудников, боятся ли они того, что горожане массово последуют призыву и бойкотируют торговые центры.
В гипермаркете «О'Кей» на Северном сказали, что сегодня количество покупателей такое же, как и всегда.
— Мы не думаем, что в субботу к нам придет меньше людей, чем обычно, у нас всё спокойно, — сообщила работница информационной стойки.
В «Ашане» на Пойменной также не волнуются за свою посещаемость.
— Мне кажется, что солидарность нужно в другом проявлять, а не в бойкотировании торговых центров. В свою очередь, задача сотрудников ТЦ сделать так, чтобы жизнь покупателей была в безопасности, — заявили в гипермаркете.
Губернатор Ростовской области поручил проверить все кинотеатры и торговые центры на предмет пожарной безопасности. В свою очередь корреспондент 161.ru вчера побывал в нескольких гипермаркетах. Подробности эксперимента читайте здесь.
В России 28 марта объявили днем национального траура по погибшим в ТЦ «Зимняя вишня».
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