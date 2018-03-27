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Пенсионерке приснился вещий сон о крупном выигрыше в лотерею
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Пенсионерке приснился вещий сон о крупном выигрыше в лотерею 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
С жительницей Ханты-Мансийского автономного округа произошла чудесная история. Пенсионерка выиграла в лотерею квартиру. По словам счастливицы, до этого она видела вещий сон, который приснился ей за день до того, как был оглашен список победителей. Об этом рассказали организаторы викторины «Югре-900!».
В дирекции рассказали, что женщина по имени Марина на протяжении двадцати лет жила в самодельном жилье, напоминающим вагончик. При этом она всю свою жизнь проработала в области энергетики. Сейчас она является пенсионеркой.
В викторине «Югре-900!», стартовавшей 24 февраля, разыгрывалось более 900 призов. Самыми ценными из них были квартиры и машины. Анкеты участники сдавали около избирательных участков, пишет сайт Argumenti.ru со ссылкой на Ura.ru.
Ранее сообщалось о жителе города Уфа, который стал обладателем 26 миллионов рублей, которые выиграл в лотерею. Удачливый игрок купил билет всего за 480 рублей и сумел угадать не только все пять чисел, но и дополнительные две цифры, идущие почти друг за другом.
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