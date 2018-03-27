Пенсионерке приснился вещий сон о крупном выигрыше в лотерею

С жительницей Ханты-Мансийского автономного округа произошла чудесная история. Пенсионерка выиграла в лотерею квартиру. По словам счастливицы, до этого она видела вещий сон, который приснился ей за день до того, как был оглашен список победителей. Об этом рассказали организаторы викторины «Югре-900!».

В дирекции рассказали, что женщина по имени Марина на протяжении двадцати лет жила в самодельном жилье, напоминающим вагончик. При этом она всю свою жизнь проработала в области энергетики. Сейчас она является пенсионеркой.

В викторине «Югре-900!», стартовавшей 24 февраля, разыгрывалось более 900 призов. Самыми ценными из них были квартиры и машины. Анкеты участники сдавали около избирательных участков, пишет сайт Argumenti.ru со ссылкой на Ura.ru.