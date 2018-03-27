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В детской библиотеке № 178 стартовал сбор подарков для подопечных фонда «Старость в радость»
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В детской библиотеке № 178 стартовал сбор подарков для подопечных фонда «Старость в радость» 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
По уже сложившейся доброй традиции в детской библиотеке № 178 — Культурном центре им. Агнии Барто начинается предпасхальная акция по подготовке и сбору подарков для подопечных фонда «Старость в радость».
Юные завсегдатаи библиотеки уже начали вырезать поздравительные открытки, а в течение ближайших двух недель здесь будут принимать различные полезные и приятные вещи для подарков пожилым людям — подопечным фонда «Старость в радость».
Отзывчивые и чуткие читатели, как и в предыдущие годы, уже могут приносить красивые и полезные вещи повседневного пользования: предметы личной гигиены, полезные лакомства, сувениры, открытки и все другое, что сочтут необходимым.
Цель акции — поддержать тех, кто в этом нуждается.
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