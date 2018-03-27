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One Direction распались из-за ухода Зейна Малика
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One Direction распались из-за ухода Зейна Малика 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
марта года поклонники со слезами на глазах перелистывали старые фотографии любимого коллектива: ровно года назад Зейн Малик (Zayn) принял решение покинуть группу после лет выступления в.
«Я чувствую, что настало время покинуть группу», — написал экс-участник в своем, повергнув в шок тысячи поклонников по всему миру. «Простите, если я подвел вас, но я должен делать то, что подсказывает мне сердце», — добавил Зейн. «Все что ни делается, все к лучшему», — сказал певец журналистам в одном из интервью. Но фанаты Зейна были безутешны. Хэштеги #Zayncomeback и #ByeZayn заполонили, поклонники писали теплые послания музыканту почти нон-стоп.
Ухода Зейна из группы не ожидали и звезды. Одни в ужасе спрашивали «Но почему?», другие философски заявляли, что «настало время начать новую главу».
Так или иначе, в каком-то смысле Малик стал трендсеттером в. Через три года после того, как он принял решение покинуть группу, остальные участники объявили о бессрочном отпуске и отдали предпочтение развитию сольной карьеры.
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