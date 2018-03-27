Ещё
Патрулирование Канавинского моста обойдется в 9 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Патрулирование Канавинского моста обойдется в 9 млн рублей 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: В городе N
Департамент экономического развития, предпринимательства и закупок Нижнего Новгорода объявило конкурс по выбору подрядчика, который будет охранять Канавинский мост. Об этом говорится на сайте госзакупок.
Компания, которая выиграет аукцион, создаст несколько передвижных постов, которые будут патрулировать тротуары, проезжую часть, а также подмостовое пространство, отлавливая нарушителей. Также в их обязанности входят досмотры и собеседования для обеспечения транспортной безопасности, а также передача нарушителей, опасных и запрещенных предметов полиции.
На все это из городского бюджета предполагается выделить 9 миллионов 198 тысяч рублей.
Защищать Канавинский мост «от актов незаконного вмешательства» выбранная компания будет с 1 мая по 31 декабря 2018 года.
Конкурс по выбору подрядчика будет проведен 16 апреля.
Напомним, 28 апреля Канавинский мост будет перекрыт.
Vgoroden.ru: последние новости
Нижегородскую кальянную Prosto Mesto закрыли из-за отсутствия вентиляции Замдиректора департамента транспорта Нижнего Новгорода уходит в отставку Прокуратура объяснила причину обысков в «Нижегородпассажиравтотрансе»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще три страны вышлют российских дипломатов219
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово167
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову261
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным26
Путин произвел перестановки в МИД79
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
00:28
Перегоны от «Саларьево» до «Столбово» накроют навесом
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение