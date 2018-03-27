Патрулирование Канавинского моста обойдется в 9 млн рублей

Департамент экономического развития, предпринимательства и закупок Нижнего Новгорода объявило конкурс по выбору подрядчика, который будет охранять Канавинский мост. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Компания, которая выиграет аукцион, создаст несколько передвижных постов, которые будут патрулировать тротуары, проезжую часть, а также подмостовое пространство, отлавливая нарушителей. Также в их обязанности входят досмотры и собеседования для обеспечения транспортной безопасности, а также передача нарушителей, опасных и запрещенных предметов полиции.

На все это из городского бюджета предполагается выделить 9 миллионов 198 тысяч рублей.

Защищать Канавинский мост «от актов незаконного вмешательства» выбранная компания будет с 1 мая по 31 декабря 2018 года.

Конкурс по выбору подрядчика будет проведен 16 апреля.

Напомним, 28 апреля Канавинский мост будет перекрыт.