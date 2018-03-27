Акция «Добрые крышечки» продолжается

До 1 апреля включительно жители района Старое Крюково могут отнести на переработку «добрые крышечки» в зеленоградский Ресурсный центр НКО в корпусе 239 с 9.00 до 20.00.

В нашем городе сбор пластиковых крышек проводит Клуб юных натуралистов Зеленограда. По задумке организаторов, жители собирают пластиковые крышки дома, а затем в обозначенные дни приносят их в пункты сбора. О том, что можно принести на переработку, куда можно выбросить отсортированный мусор в Зеленограде и кто участвует в проекте — читайте по ссылке.

Ранее, в феврале прошлого года зеленоградцы собрали 140 кг «добрых крышечек», а в июне — 650 кг и помогли ребенку-инвалиду приобрести кресло.