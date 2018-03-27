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Акция «Добрые крышечки» продолжается
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Акция «Добрые крышечки» продолжается 

Управа района Старое Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Старое Крюково
До 1 апреля включительно жители района Старое Крюково могут отнести на переработку «добрые крышечки» в зеленоградский Ресурсный центр НКО в корпусе 239 с 9.00 до 20.00.
В нашем городе сбор пластиковых крышек проводит Клуб юных натуралистов Зеленограда. По задумке организаторов, жители собирают пластиковые крышки дома, а затем в обозначенные дни приносят их в пункты сбора. О том, что можно принести на переработку, куда можно выбросить отсортированный мусор в Зеленограде и кто участвует в проекте — читайте по ссылке.
Ранее, в феврале прошлого года зеленоградцы собрали 140 кг «добрых крышечек», а в июне — 650 кг и помогли ребенку-инвалиду приобрести кресло.
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