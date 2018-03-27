Как из ПТУшников делают Людей. Репортаж из штаба в Ульяновске

Как из ПТУшников делают Людей. Репортаж из штаба в УльяновскеЕще не все потеряно в нашей стране. А кое-что даже приятно удивляет.

На днях сотрудничающий с моим предприятием Ульяновский Авиационный колледж (УАвиаК) запросил помощи: им потребовались сторонние эксперты в различных областях техники для проведения выпускных квалификационных экзаменов нового типа.

Мне выпала честь стать одним из приглашенных экспертов пройти обучение, и посмотреть на то, как теперь учат в среднеспециальных учебных заведениях молодых рабочих различных производственных специальностей.

Умер и попал в рай. Такого от небольшого СОУ (бывшее ПТУ, фактически) я не ожидал. Инновации, реновации и реальная техническая база.

Что такое WorldSkills и как он меняет мир WorldSkills International (WSI) — международная организация, которая объединяет 77 стран в стремлении повысить статус и стандарт профессиональной подготовки и квалификации, популяризация рабочих профессий.

Как они это делают? Запускают для молодежи до 22 лет международные соревнования по всему миру. «Олимпиада для рабочих рук».

Вместо того, чтобы оценивать уровень конкурсантов в разрезе среды, планка чемпионатов WorldSkills ровняется на лучших из лучших. Как Олимпиада, только для рабочих. Подход «на основе среднего по больнице» здесь не работает.

Чемпионат по каждой специальности сопровождается кучей нормативной документации: как судить, как организовывать, чем работать, что делать, как оценивать. Стандарты, рабочий инструмент, организация конкурсной площадки и правила оценки едины для всех стран-участников.

Сначала конкурсант должен пройти отборочный тур, региональный уровень, затем — всероссийский WorldSkills Russia и чемпионат Европы — EuroSkills. Раз в два года объединенная команда страны едет на мировой чемпионат рабочих профессий.

WorldSkills есть для всех рабочих специальностей — даже для сисадминов, парикмахеров и веб-дизайнеров. Укрупненные категории такие:

Строительные технологии

Творчество и дизайн

Информационные и коммуникационные технологии

Производственные и инженерные технологии

Специалисты в сфере услуг

Обслуживание гражданского транспорта

МЦК — образовательные площадки нового типа

На основе этих профессиональных стандартов для чемпионатов разработаны выпускные квалификационные экзамены для учащихся в среднеспециальных учебных учреждениях:

Хочешь корочку ПТУ — работай, как специалист высшего уровня.

Пока такой экзамен — эксперимент, внедряемый в нескольких регионах. Для его приемки построены Межрегиональные Центры Компетенций, МЦК, напичканные современным оборудованием. Каждый учащийся теперь проходит реальную практику по профессии.

В рамках подготовки к приему экзамена мне выпала честь одним из первых посетить новый образовательный центр на базе УАвиаКа. Основные направления подготовки в колледже: ремонт и эксплуатация автомобильной и сельскохозяйственной техники, а так же летательных аппаратов.

Новый корпус, в котором будут проводится соревнования WorldSkills по местным специальностям, просто поражает. Еще 10 лет назад кругом была разруха, ветхие стены и недострой.

Сейчас в этих помещениях хочется учиться!

Главное достоинство новой площадки УАвиаК — превосходно оборудованные лаборатории для подготовки студентов, сдачи экзаменов и проведения всероссийского этапа WorldSkills.

Авиационный участок:

Участок сельскохозяйственной техники:

Участок ремонта автомобилей:

Покрасочная камера:

Прямо в корпусе расположена неплохая по российским меркам «общага» для участников WorldSkills. Просто, но уютно. Раньше регионы могли о таком только мечтать — по-крайней мере, в сегменте среднеспециального образования.

Я бы не отказался и сам пойти в такую «шарагу». Когда-то о таком оснащении приходилось только мечтать — не все современные рабочие места в России оснащены настолько хорошо.

Студенты обязаны получить здесь реальные знания для завершения обучения. В открытой форме, с присутствием независимых экспертов, представляющих отрасль.

«…Сдурел совсем, чтобы я за станок?»

Без реального производства бложики, сайты и торговля никому не нужны. Это базовый принцип экономики: нет материального производства, значит нет экономического развития, и сфера услуг пребывает в упадке.

Снижение числа квалифицированных рабочих бьет по офисной «интеллигенции». Если у рабочих нет денег — «продукт» никто не купит. Или купят только фанаты/фрики/коллеги.

Поэтому Essential Phone провалился, а дешевые iPhone (мы же знаем, какие лучше продаются) и Xiaomi — процветают?

Оплата квалифицированных рабочих (в том числе в сфере услуг) даже в заМКАДье выше средней зарплаты разработчика или офисного клерка.

Вот пара примеров из жизни. Сварить «стояк» в ванной стоит 5-10 тысяч рублей, установка розетки стоит от 500 до 1500 рублей, проводка в квартире — от 20 до 100 тысяч рублей. Подключение газовой плиты — от 3000 рублей. Все выполняется на полчаса.

Пекари, дизайнеры, токари, операторы ЧПУ — никто не бедствует. Работы — невероятно много. Возможностей стать ИП, и работать на себя еще больше.

Настало время профессионалов

Те, кто застал 2008 год, помнят массовые сокращения. Неизбежное стало еще ближе: информатизация, автоматизация, AI.

Но даже на самых современных предприятиях значительная часть работы выполняется человеческими руками и под человеческим руководством. В мире избыток менеджеров — но не профессиональных рабочих.

WorldSkills действительно работает. По мере его распространения квалификация выпускников вырастет до мирового уровня (в худшем случае — наше образование снова станет котироваться за рубежом). И, возможно, каждый начнет заниматься делом по душе, получая хороший доход.

Пора заниматься тем, что нравится.