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Временные дорожные знаки не спасут от камер фотофиксации
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Временные дорожные знаки не спасут от камер фотофиксации 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Верховный суд РФ признал законным установку камер автоматической фотовидеофиксации нарушений, даже если они работают в зоне действия временных дорожных знаков.
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