Заказчики Москвы планируют провести в I полугодии более 1 тыс. совместных закупок

Более 1 тысячи совместных закупок централизованно планируют провести в первом полугодии заказчики Москвы , говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

Как отметил глава ведомства Геннадий Дегтев , совместные закупки ранее проводились только среди заказчиков одного главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС).

«В настоящее время запущен пилотный проект по централизации совместных закупок среди заказчиков города Москвы из различных органов исполнительной власти — поставка бумаги, топлива, автотранспортные услуги — уже проведены, и обеспечили конкурентные цены, в ряде случаев — ниже ценового уровня закупок 2014 года», — сказал Дегтев.

Он отметил, что в первом совместном аукционе заказчиков города Москвы по топливу приняли участие пять компаний, победитель торгов предложил снижение стоимости на 7,5%. Ранее заказчикам не удавалось законтрактоваться, так как отсутствовали желающие участвовать в процедурах из-за незначительно объема поставляемого товара.

По словам руководителя департамента, централизация совместных закупок представляет интерес как для заказчиков, так и для поставщиков. Совместные процедуры снижают издержки и у заказчиков, и у поставщиков. В первую очередь, организационные. При централизации совместных закупок столичных заказчиков Москвы обязательно учитываются производственные возможности поставщиков. В стоимостном выражении такие закупки не превышают 20 миллионов рублей. Соответственно, принять участие в них могут представители малого и среднего бизнеса.

«Рекомендую компаниям, профильной деятельностью которых является поставка и производство бумаги и бумажной продукции, обратить внимание на совместную закупку бумаги, которая включает в себя 47 тысяч упаковок общей стоимостью 9,2 миллиона рублей. Заявочная кампания по совместному аукциону продлится до 6 апреля 2018 года. Совместная закупка обеспечит потребности 13 заказчиков Москвы различных ОИВ», — добавил Дегтев.