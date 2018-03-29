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Ученики школы № 1883 встретились с известной писательницей
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Ученики школы № 1883 встретились с известной писательницей 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
26-27 марта, в рамках недели детской и юношеской книги состоялась встреча с писательницей, Тамарой Крюковой. Об этом сообщается на сайте школы № 1883.
Автор рассказала о своём детстве и о том, как она стала писательницей, о творчестве и историях создания некоторых книг. Артистично читала отрывки из своих повестей: «Дневник кота-сапиенса», «Хрустальный ключ», «Потапов, к доске!», а также поучительные, смешные, запоминающиеся стихотворения. Писательница откровенно ответила на многочисленные вопросы детей и, конечно, каждый взял автограф на память.
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