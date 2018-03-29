Ученики школы № 1883 встретились с известной писательницей

26-27 марта, в рамках недели детской и юношеской книги состоялась встреча с писательницей, Тамарой Крюковой . Об этом сообщается на сайте школы № 1883.

Автор рассказала о своём детстве и о том, как она стала писательницей, о творчестве и историях создания некоторых книг. Артистично читала отрывки из своих повестей: «Дневник кота-сапиенса», «Хрустальный ключ», «Потапов, к доске!», а также поучительные, смешные, запоминающиеся стихотворения. Писательница откровенно ответила на многочисленные вопросы детей и, конечно, каждый взял автограф на память.